Эмилия Кларк впервые показала дочь (ФОТО)
18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Актриса показала эксклюзивную фотографию, сообщает сайт Наша мама.
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На днях Эмилия решила навестить крестницу и показать общую фотографию, где оба улыбаются. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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