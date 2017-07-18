Эмилия Кларк впервые показала дочь (ФОТО)

magictr | 18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Актриса показала эксклюзивную фотографию, сообщает сайт Наша мама.

Мегапопулярна актриса, наиболее известная по сериалу “Игра престолов”, Эмилия Кларк показала дочь. Для маленькой красавицы актриса приходится крестной мамой, а та, в свою очередь, крестной дочерью.

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На днях Эмилия решила навестить крестницу и показать общую фотографию, где оба улыбаются. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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