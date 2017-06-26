Электричка «Киев — Нежин» сбил женщину: пострадавшая в больнице

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Чрезвычайное происшествие произошло ночью 25 июня на втором главном пути станции «Носовка».

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Так, электропоездом № 6930 сообщением «Киев – Нежин» травмированы гражданку 1982 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в Носовской центральной районной больницы.

Задержка движения поезда составила 26 мин.

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