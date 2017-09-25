Экспрессия военного барабанщика (Фоторепортаж)
Вот и відшуміло городской праздник – День освобождения Чернигова от фашистского нашествия. Впереди – жизнь! Очень и очень насыщенным было празднование.
Одним из пунктов был II Фестиваль военных оркестров Украины, который состоялся на Красной площади города. Замечательная музыка и музыканты-профессионалы. Но больше всего зрителям был по душе барабанщик одного из оркестров.
Что он вытворял со своим барабаном – это грандиозная игра. И это несмотря на то, что барабан большой и он также большой. А как он двигался. Вся публика взрывалась просто.
Поэтому он получил шквал аплодисментов за свою прекрасную игру. Вам, друзья, к просмотру дарю мгновения выступления, чтобы вы смогли насладиться игрой этого замечательного барабанщика.
Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.