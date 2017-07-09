Эксперты запретили детям загорать
Загорелую кожу у детей назван нездоровым признаком
Многие родители на удивление безграмотны в вопросах воздействия солнечных лучей на кожу ребенка — об этом заявили британские исследователи. Проект с участием Национальной службы здравоохранения Великобритании показал: родители с беспечностью относятся к детской загара, тогда как это признак повреждения организма.
Ученые призвали родителей не давать детям загорать. Ведь это, прежде всего повреждение кожного покрова, а не символ здоровья. Проведенное исследование показало, что большая часть родителей (37%) склонны расценивать загар как свидетельство хорошего здоровья ребенка. Каждый десятый из родителей детей 2-7 лет даже настаивает на том, чтобы потомки загорали, еще 10% специально освобождают детей от одежды, чтобы кожа хорошо и равномерно загорелая. Подобные привычки специалисты назвали опасными.
Ученые напомнили, что ультрафиолетовые лучи вредны для детей не только при прямом воздействии, но и в облачные и прохладные дни, пишет medikforum. Поэтому, по словам экспертов, с марта по октябрь дети должны быть одетыми соответственно погоде. Кроме того, детям не нужно находиться на солнце с 11 до 15 часов дня, отметили врачи.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым