Эксперты объяснили, кому лучше жить в горах
У людей, живущих на большой высоте над уровнем моря, снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. Это установили исследователи из Университета Наварры (Испания).
Ученые проанализировали данные нескольких тысяч добровольцев. С 1999 года участники дважды в год предоставляли свои медицинские данные. На момент начала исследования все были здоровы. Ученые обнаружили: у людей, что жили на высоте от 457 до 2297 метров над уровнем моря, реже развивался метаболический синдром по сравнению с теми, кто жил на уровне моря (от 0 до 121 метра).
Что выше над уровнем моря жил человек, тем ниже был риск метаболического синдрома, независимо от наличия его случаев в семье, пишет inmeds.com.
Метаболический синдром-это комплекс нарушений, повышающих риск болезней сердца, инсульта и диабета. Нарушения включают увеличение массы висцерального жира, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара и холестерина в крови.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым