Экс-начальник управления образования Куприяненко возглавил черниговский филиал вуза
Владимир Куприяненко, которого хорошо знают все педагоги Чернигова, возглавил Черниговский филиал Открытого международного университета развития человека «Украина».
В этом году филиал примет на обучение первых студентов. По словам Куприяненко, поскольку заведение негосударственное, то обучение в нем будет платным. Но учитывая то, что филиал только начинает свою деятельность, в Черниговской области плата будет существенно ниже, чем в других городах.
Куприяненко надеется, что его большой образовательный опыт поможет в становлении хорошего образования европейского уровня в нашей стране и нашем городе. Кстати, на предложение возглавить черниговский филиал согласился, ведь заведением руководит человек, которого он хорошо знает, – первый министр образования независимой Украины Петр Таланчук.
Источник: еженедельник «Черниговские ведомости»
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