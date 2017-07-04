Эффективный метод похудения на 12 кг за две недели
Суть диеты для ленивых заключается в том, что нужно пить простую очищенную воду.В каком количестве и когда пить воду чтобы похудеть, а также причины эффективности диеты для ленивых назовем ниже.
Чтобы диета для похудения была эффективна и приносила результаты нужно пить воду в строго указанное время, а именно: за 20 минут до приема пищи нужно выпить 2 стакана воды. Не больше и не меньше, а именно 2, можно с небольшой перерывом в 5-10 минут. Во время еды и 2 часа после еды ничего больше пить нельзя.
Чтобы вам было более понятно, следуйте следующего рациона питания. За 20 минут до завтрака выпейте 2 стакана воды, после чего завтракаете чем пожелаете, но не пейте во время завтрака и 2 часа после завтрака. Перед тем, как садиться обедать так же выпейте 2 стакана воды за 20 минут до еды и 2 часа после еды опять же нельзя ничего пить. Перед ужином повторяем все аналогично.
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Если при приемами пищи вам захотелось чаю или кофе, можете смело пить, но без пирожных или плюшек, потому что это также будет считаться приемом пищи, а значит принцип диеты для ленивых нарушится.
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