Эффективная маска для омоложения лица
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Маска из льна для любого типа кожи.
2 столовые ложки семян льна заливают 300-400 мл. горячей воды, доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 15-17 минут. После этого смесь процеживают и немного остужают.
Затем марлевую салфетку смачивают в льняной массе и прикладывают ее к коже лица на 15-20 минут. По истечении данного времени теплой водой смывают маску, в завершении лицо ополаскивают водой комнатной температуры.
Систематическое применение подобной маски предупреждает появление морщин и качественно питает кожу.
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