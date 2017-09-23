Ярмоленко рассказал, как ему играется в Европе
2017-09-23 15:30
Ярмоленко рассказал, как ему играется в Европе
У меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами.
Украинский полузащитник Боруссии Дормунд, Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями об игре в новой команде, передает Rus.Media.
«У меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами. Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.
Взять, например, Пьера-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону — и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное — с каждым матчем я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть.
У меня стало намного меньше обводок, чем было в Динамо. Всегда стараюсь действовать по ситуации. Если партнер находится в более выгодном положении, отдаю передачу», — поделился Ярмоленко.