Яма на дороге: раскопки «Водоканала» (Фото)
Огромная и глубокая яма возле дома 140 по улице Толстого. Здесь работники КП «Черниговводоканал» проводят ремонт трубопровода. К тому же обнаружили неисправность случайно, когда приехали на аварийный вызов в соседний 132-го дома, жители которого сообщили о порыв трубы.
«В этом доме была авария, – сообщает специалист информационной деятельности КП Игорь Грищенко. – Ее устранили и увидели, что весь трубопровод очень в плохом состоянии. Решили проверить еще одно место, возле дома 140, и выяснили, что там труба тоже почти полностью ржавая. Ее заменили еще 11.07.2017 года. Тогда пришлось воду в доме перекрыть. И сейчас водоснабжение восстановлено и жители пользуются водой».
Однако, он сообщил, что вот так, как на фото, разрыто будет минимум несколько дней. Строительная группа завершает работы по улице Гагарина. И уже 13 июля обещают засыпать щебнем. Горы старого песка вывезут прочь. А смотровой колодец засыплют свежим песком и поливать водой для быстрой усадки песка.
Заасфальтируют значительно позже. Да и таком местные радуются. Ведь раскопка просто на проезжей части придомовой территории, а в этом микрорайоне очень много детей.
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