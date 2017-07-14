Яичный желток – отличное лекарство для волос
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Самая простая маска: расчешите волосы, нанесите на корни яичный желток и утеплите сверху пакетом и теплым платком.
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Вот несколько рецептов для более сложных масок:
Яичный желток и ложечка коричневого сахара имеет свойство не только питать корни, но и придавать блеск темным волосам.
Яичный желток и сок четвертушки лимона – такая маска подарит питательное действие и придаст блеск светлым волосам.
Столовая ложка майонеза и яичный желток – такая маска лечит кожу головы (избавление от зуда и сухой перхоти), питает корни волос, делает их блестящими и послушными.
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