Яичный желток – отличное лекарство для волос

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Яичный желток для волос

Самая простая маска: расчешите волосы, нанесите на корни яичный желток и утеплите сверху пакетом и теплым платком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уход за жирными волосами летом

Вот несколько рецептов для более сложных масок:
Яичный желток и ложечка коричневого сахара имеет свойство не только питать корни, но и придавать блеск темным волосам.
Яичный желток и сок четвертушки лимона – такая маска подарит питательное действие и придаст блеск светлым волосам.
Столовая ложка майонеза и яичный желток – такая маска лечит кожу головы (избавление от зуда и сухой перхоти), питает корни волос, делает их блестящими и послушными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr