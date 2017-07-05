«Я не могу им свой мозг вкрутить», — Ярослав Куц
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во время сегодняшнего совещания в Черниговском городском совете возникла дискуссия по поводу не объявления тендеров и неэффективной подготовки к зимнему периоду руководителей черниговских Жэков.
Городской голова Владислав Атрошенко отругал коммунальщиков за, по его мнению, непрофессиональный подход. Мэр также спросил у начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горсовета Ярослава Куца, почему, мол, он не контролирует ситуацию.
«Я не могу им свой мозг вкрутить. У них свое видение этих процессов», — открестился от ответственности Ярослав Куц.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым