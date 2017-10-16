Извращенцы придумали новый способ приставать к женщинам в метро
2017-10-16 10:59
Извращенцы придумали новый способ приставать к женщинам в метро
Времена распахнутых плащей в прошлом! В наши дни извращенцы используют современные технологии.
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Похоже, нью-йоркское метро стало законодателем тенденций в волшебном мире перверсий и извращений, передает Rus.Media. И если раньше, чтобы прослыть эксгибиционистом, достаточно было развернуть плащ, то теперь все более технологично.
Если у тебя есть iPhone, ты наверняка слышал о технологии AirDrop. Технология позволяет с помощью Bluetooth перекидывать фотографии без потери их качества другому владельцу iPhone с AirDrop. При этом тот, кто перебрасывает фотографии, может находиться на расстоянии до 100 метров друг от друга.
Это был скучный техническое отступление, без которого дальнейшая история не имела бы смысла. А теперь вернемся к извращенцам.
28-летняя Бритта Карлсон ехала в вагоне нью-йоркской подземки и ни о чем не думала. Неожиданно ей на телефон пришло сообщение AirDrop — «iPhone 1 хочет поделиться с вами документом». Не подозревая ничего плохого, Бритта нажала «принять». В ту же секунду на экране появилась фотография незнакомого пениса.
После того как Бритта поделилась своей историей с друзьями и изданием New York Post, оказалось, что она далеко не единственная жертва онлайн-эксгибиционистов. Уже несколько десятков человек стали обладателями фотографий чужих пенисов, посланных им в метро с помощью AirDrop.
Тонкость в том, что вычислить обладателя пениса или того, кто посылает фото чужого пениса, в вагоне практически невозможно. У всех сейчас IPhone, а позывные в AirDrop не указывают на его владельца. Поэтому, хоть обидчик и находится совсем близко, отомстить ему невозможно.
Велика вероятность, что скоро новый вид онлайн-эксгибиционизма распространится и на подземки других городов мира. Единственный способ обезопасить себя от вторжения в телефон неизвестного пениса — следить, чтобы в настройках твоего iPhone, касающиеся AirDrop, стояла галочка «принимать фотографии только от друзей».