Известный врач назвал самую большую проблему украинцев, заложенную с детства
Популярный среди украинцев мотиватор “а что люди скажут” на самом деле может испортить жизнь вам и вашей семье. О таком заявила психиатр, Всемирной ассоциации биологической психиатрии Тина Берадзе.
– “Нас так вырастили. Нам всегда говорили, что скажет соседка. Но! Во-первых, соседка, ничего хорошего не скажет. Мы так запрограммированы, что негатив воспринимаем гораздо лучше. Если вы успешный человек, соседка придумает все, чтобы этот успех обесценить, а если вы ничего не достигли, она даже вспоминать о вас не будет”.
– По словам психолога, нельзя понравиться всем. А пытаться угождать и менять свое поведение, принимая лишь то, “что скажут люди”, – свидетельство низкого уровня эмоционального интеллекта. Если будешь учитывать мнение соседей – тупцюватимеш на месте без процесса личностного роста. Потому что слишком много энергии тратим на то, чтобы всем угодить.
– Нужно поступать так, чтобы детям не было стыдно за вас. Берадзе подчеркнула, что главное при этом придерживаться общих норм поведения и закона, пишет 24tv.ua.