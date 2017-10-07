Известный врач-диетолог рассказала, какой должна быть осенняя тарелка для долгожителей
Рацион потенциального долгожителя должен быть наполнен природными геропротекторами, т. е. компонентами пищи, которые сдерживают процессы старения (а это и так называемые стерильные воспаление и накопление “поломок” в клетках и “поломки” самих ремонтных систем, и растущий риск мутаций и канцерогенеза, и многое другое).
Как отметила врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Фейсбук, все, что засоряет еду (“улучшители”, “усилители”, транс-жиры, сахар, добавлена фруктоза, всевозможные приложения в сладких напитках, румяная корочка при жарке и гриле) – все это подтачивает, разрушает резервы здоровья.
“Эти резервы очень важно беречь с детства, потому что после 50-летнего возраста, если Вам не повезло иметь гены долгожителей (а в долгожителей процессы “поломок” наступают на 20-30 лет позже, чем у обычных людей), и этих резервов останется мало, наш организм начнет рассыпаться, словно карточный домик и о долголетии даже не будет идти речь”, — говорит диетолог.
И дает такие советы:
– Все макронутрієнти (то есть те группы питательных веществ, которых нужно больше всего) — белки, жиры и углеводы — должны быть высочайшей пищевой ценности, без нездоровых дополнений (консервантов, эмульгаторов, усилителей вкуса, например, глутамата, транс-жиров, избыточного содержания омега-6 жиров и так далее — то есть все то, чем засорены промышленные колбасы, паштеты, майонезы, “легкие” масла, готовые сладости).
– Включать широкий спектр незаменимых компонентов (то есть таких, которые не синтезируются в нашем организме и без которых он дает сбои, и которые должны поступать с пищей): омега-3 жиры (как рыбного, так и растительного происхождения), мононенасыщенные жиры, которые устойчивы к окислению (авокадо, оливковое масло), незаменимые аминокислоты (поэтому источники белка должны быть разнообразными, а не только одну куриную грудку кушать), водорастворимые витамины (это продукты, богатые на витамин С и витамины группы В), а также жирорастворимый витамин Д, фитонутриенты (цветные пигменты ягод, листьев, корнеплодов), клетчатка, пребиотики(цикорий, топинамбур, банан, свекла, лук, чеснок).
– Иметь низкий гликемический индекс и не допускать постоянно высокого инсулина.
Частые подъемы уровня инсулина в крови ведут к инсулинорезистентности (нечувствительности тканей к инсулину), и, как следствие — к риску воспалений, ускоренного старения, повреждений внутренних стенок сосудов, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, многих видов рака (молочной железы, кишечника, простаты и тому подобное).
Невысокий гликемический индекс пищи, которую мы потребляем, имеет еще один положительный бонус — нам меньше хочется есть и мы спокойно обходимся 3-разовым питанием.
ГИ зависит от приготовления пищи: вареные овощи имеют высокий ГИ, чем сырые, а измельченные — чем цели (вот почему сладкие фруктовые смузи являются не полезными-они резко поднимают уровень глюкозы и инсулина).
– Обязательно содержать витамин Д. Даже наименьший дефицит этого витамина ухудшает настроение, легко вгоняет нас в депрессию и бессонницу, головные боли, ослабляет иммунитет, вызывает боли в мышцах и слабость. Поэтому яйца с жидким желтком, жирная морская рыба, печень трески, немножко сливочного масла и дополнительный прием витамина Д с октября по апрель должен стать нормой.
– Теплая еда и напитки. Чем ближе к температуре тела температура пищи, тем лучше она усваивается. Поэтому “перекосы” с напитками со льдом или чай с кипятком пользы не дадут никакой.