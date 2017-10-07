Известный украинский писатель устроил в Чернигове творческий вечер
Сегодня, 6 октября, в музее-заповеднике Михаила Коцюбинского собрались литераторы и влюбленные в печатное слово люди с Черниговщины и столицы. Ведь повод для приятной встречи немалый – 80-летие известного писателя Михася Ткача и 25-летию журнала «Литературный Чернигов». ЧЕline удалось не только насладиться душевным праздником, а и взять у именитого мастера слова Михася Ткача эксклюзивное интервью.
Журнал возил на электричке, на тачке и санках
На протяжении 25 лет писатель Михась Ткач – неизменный редактор «Литературного Чернигова». Эти годы для журнала и его редактора выдались непростыми, но вместе с тем интересными и неповторимыми.
О плохом и проблемах в праздничный день Михась Ткач вспоминать не очень хотел. Сказал, что пришел на встречу с коллегами по творческому цеху и поклонниками творчества в хорошем настроении с радостью.
Большим достижением он считает, что «Литературный Чернигов» выходил постоянно, как бы трудно ни было. Ни один номер не был пропущен. Правда, много лет дело держалось исключительно на энтузиазме господина Мишу.
«Сначала журнал выдавали в куликовской типографии на старом оборудовании. Бумага, на которой его печатали, был плохим, оформление также оставляло желать лучшего. Из Куликовки я его доставлял на электричке, а уже в Чернигове возил на тачке, а зимой на санках. Но бросать дело не хотелось, потому что хотел, чтобы литературный процесс на Черниговщине после брежневского застоя развивался. Чтобы литературные традиции, которыми славилась Черниговщина, также набрали высоту. Также хотелось поддержать молодежь, которая входила в литературу», – сказал писатель.
К счастью, в 2002 году на «Литературный Чернигов» обратила внимание власть. Поэтому вместе с финансовым вливаниям журнал расцвел – стал более интересным и позитивным. Он потолстел, появилась цветная вкладка.
Сейчас журнал известен не только на Черниговщине, но и по всей Украине и даже за рубежом. Приятно, что в нем печатается много иностранных авторов.
«Из Бразилии, Америки, Канады, Беларуси и из всех областей Украины. И молодежь публикует свои произведения. Правда, я в основном поддерживаю черниговскую. В частности, для молодежи провели немало конкурсов, напечатали в журнале победителей. Из «Литературного Чернигова» начинали свою творческую жизнь десятки авторов. Поэтому радуюсь, что путевку в сочинительстве они получили именно в нашем городе. Сейчас эти люди стали известными авторами и живут в Киеве», – заметил Михась Ткач.
Кстати, молодежи, которая хочет работать на литературном поприще, уважаемый автор дал дельный совет.
«Надо присматриваться к жизни, много книжек читать, а не в интернете сидеть. Духовная атмосфера именно в печатной книжке хранится, а не в электронной. И если уж берешься за перо, и что-то написал, не оставляй это дело. Надо много работать. Если по-настоящему хочешь, то результата обязательно добьешься. Только к этому надо идти всю жизнь. Если два стихи сочинил и бросил рифмовки, дела не будет», – считает именитый писатель.
Творческих планов – целая куча
Михась Ткач признался, что на творчество его вдохновляет сама жизнь. Правда, он начинал как художник. А литературные сочинения начал писать после 30-ти лет.
Работать Мишенька Ткачу пришлось немало где: был художником в Историческом музее имени Василия Тарновского, мастером в строительном техникуме, прорабом, инженером-проектировщиком. Писатель трудился над проектами индивидуальных домов и даже издал книгу под названием «Ремонт и сооружение домов по заказам населения». В то время начали появляться и первые литературные произведения Михася Ткача. Его писательский дебют состоялся в журнале «Отчизна». В 1973 году там был напечатан рассказ «Беспокойство». А через несколько лет свет увидела книга «Солнечный полдень». Впоследствии появились такие рассказы и повести: «Эхо души», «Дикое поле», «Веселый Штанько», «Багровые громы», «Осенние аккорды», «Анюта», «Зимние сюрпризы» и много других.
«Писательство – это моя жизнь. В молодости пробовал писать стихи. Даже в районной газете печатали. Потом еще стихи сочинял, но не выдавал. У меня проза, как поэзия. Я вырос в селе. Поэтому первые мои произведения были о село и людей, которых я очень хорошо знал и любил. Брал с них прототипы», – улыбнулся автор.
Михась Ткач признался, что имеет еще множество творческих планов.
«Несмотря на возраст, хочу написать воспоминания. Также готовлю книгу прозаических новелл и рассказов, дневник оформил. Над большим романом не работаю. Я вообще люблю писать, как говорят в литературных кругах, малую прозу, потому что она – символ Украины. У нас образная и лирическая речь, поэтому романы сухие удаются. А в новелле образность и символизм выражается», – поделился намерениями автор.
За свои творческие достижения Михась Ткач получил звание заслуженного работника культуры Украины, стал лауреатом Международной премии имени Григория Сковороды, а также областной литературной премии имени Михаила Коцюбинского.
При этом писатель радуется, что не был конъюнктурщиком.
«Никогда не славил партию, не имею ни одного произведения, который бы прославлял коммунизм. Писал о том, что видел и чувствовал, что моя душа воспринимала», – пояснил Михась Ткач.
Ирина Осташко
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