Известный украинский боксер одержал уверенную победу в США
21.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-16 12:15
Известный украинский боксер одержал уверенную победу в США
Опубликовано видео.
Украинский боксер Евгений Хитров в США провел бой против американца Деррика Финдли (27-22-1, 18 КО), передает Rus.Media. Восьмираундовом поединок завершился убедительной победой украинца.
Хитров не смог отправить соперника в нокаут, однако доминировал в каждом раунде. По итогам боя двое судей отдали украинскому боксеру победу во всех восьми раундах, а еще один рефери – в семи раундах из восьми. Итоговый счет боя – 80-72, 80-72, 79-73.
Отметим, что Хитров провел свой первый бой после поражения от Імманувеля Алима в январе этого года. На счету украинца теперь 15 побед и 1 поражение в 16 боях на профи-ринге.
Полное видео боя Хитров – Финдли