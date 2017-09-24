Известный олигарх Ярославский рассказал о своей заинтересованности в возрождении «Металлиста»
2016-09-23 19:43
Известный олигарх Ярославский рассказал о своей заинтересованности в возрождении «Металлиста»
Кроме того он заявил, что уже делает первые шаги по возрождению команды.
Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский сообщил, что он интересуется возвращением своего бывшего актива футбольной команды «Металлист» Харьков. Кроме того он заявил, что уже делает первые шаги по возрождению команды.
Об этом он сообщил во время Международного экономического форума, проходящего в эти дни в Харькове.
Ярославский сообщил, что он пытается вернуть футбольный клуб однако он сейчас принадлежит другому человеку, но он не может сказать когда он полностью решит вопрос возвращения «Металлиста».
«Это решение сегодня точно не за мной, потому что сегодня он мне точно не принадлежит. Я на это решение повлиять никак не могу. Я могу желать, но не более того. Ни в каких любительских клубах я участвовать не буду. Если я и буду заниматься, то только «Металлистом». Но пока он принадлежит другому человеку. Так, я не скажу, что я не интересуюсь этим вопросом. Но когда он решится и как – это вопрос времени. Я занимаюсь. К чему я дозаймаюся, посмотрим».
Вместе с тем он сообщил, что не будет заниматься вновь образованным футбольным клубом «Металлист 1925», который был создан при поддержке болельщиков и местной властью.
Никаких «Металлист 1925», «1926», «974». Я этого не понимаю. «Металлист» – он и есть «Металлист».