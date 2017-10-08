Известный футболист может подать в суд на своих дочерей
08.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-08 08:27
Известный футболист может подать в суд на своих дочерей
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона обвиняет своих дочерей в краже солидной суммы.
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Легенда сборной Аргентины Диего Марадона обвиняет своих дочерей в краже солидной суммы.
Дочери Марадоны, 30-летняя Далма и 28-летняя Джанина, якобы украли у своего отца 1,61 млн евро и перевели в уругвайский банк, информирует The Sun, пишет 24 канал , передает Rus.Media.
Марадона считает, что в поступке его дочерей может быть причастна бывшая жена Клаудия Вільяфане, которую легендарный игрок в 2015 году обвинил в краже почти 7 млн евро.
Диего Армандо не хочет, чтобы его дочкам все сошло с рук и собирается подать на них в суд.