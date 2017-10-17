Известный диетолог вычеркнул один продукт из списка ” вредных
Оказывается, яйца в рационе обеспечат профилактику болезней и восстановления каждой клетки. О таком заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская.
“Особенно этот продукт является ценным для жизненно важных органов: мозга, печени, поскольку лецитин улучшает их функции. В результате улучшается память, концентрация внимания, настроение, сон, становится свежим цвет лица, стройнее фигура”, – говорит она.
Врач добавляет, что яйца полезны для любого возраста, особенно для детей.
“К сожалению, многие люди отказываются от употребления яиц, живя в плену мифов, что от яиц сосуды забиваются “бляшками”. Но вместо этого едят батоны, хлопья, круассаны, конфеты, пирожные, варенье, пьют “домашние компоты с сахаром и столовыми ложками едят мед, жареные биточки, котлеты”.
Скиталинская также приводит пример полезного завтрака, в который входят такие продукты: яйцо, морская капуста, квашеная капуста, свежие помидоры с кусочками брынзы, а также салат из свежей свеклы, моркови, лука, листья салата, листья свеклы (микрозелень), петрушки, авокадо, оливкового масла и немного бальзамического уксуса. О такое пишет www.obozrevatel.com.