Известный диетолог рассказала, какие продукты на завтрак уменьшают воспаление в организме
Известно, что от того, какие продукты мы потребляем, зависит наше здоровье. Поэтому следует знать, что именно употреблять для здоровой и активной жизни.
“Ко мне ежедневно обращаются пациенты с серьезными нарушениями здоровья, — пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Фейсбук. — Это для обычных людей — они обычные люди, одетые, улыбающиеся, некоторые, возможно — с избыточным весом. Для меня — это люди с высоким уровнем воспалительных процессов, нарушенным обменом веществ, стеатозом (ожирением) печени и поджелудочной железы, нарушениями пищеварения, работы сердца, слабостью, плохим самочувствием и заниженной самооценкой.
Здоровое питание — это один из мощнейших факторов здоровья и долголетия. Есть много исследований, которые показывают, как компоненты нашей пищи могут “выключать” активность генов, связанных с болезнями и старением. Давайте петь эти знания уже, а в недалеком будущем наука даст нам больше возможностей жить долго и без болезней”.
Итак, врач предлагает такой рецепт здорового завтрака:
– Каша из чечевицы с томатным пюре и куркумой, смешанная с вареной крупой киноа, политая оливковым маслом extra virgin.
– “Зеленая тарелка”: половина авокадо, петрушка, руккола, брокколи.
– “Ягодно-фруктовая тарелка”: клюква, брусника, гранат, грейпфрут, квадратик 99% шоколада.
– Семена чиа. Предварительно размоченные в теплой воде, смешанное с двумя столовыми ложками кефира.
– Яйцо вареное, половинка, с хумусом.
– Вода с лимоном, температуры чая.
“Чем он полезен?
Нутриенты наилучшего качества: белки, жиры, сложные углеводы и фитонутриенты.
Низкий гликемический индекс. Это важно не только для предотвращения сахарного диабета 2 типа, увеличение массы тела, но и для профилактики воспалений, болезней и старения организма вообще.
Много клетчатки. Она хорошо насыщает, “кормит” кишечные микроорганизмы и обеспечивает здоровье мозга.
Полифенолы. Это группа фітонутрієнтив, которые обладают адаптогенным и общее оздоровительное действие (например, гранат подавляет рост патогенной микрофлоры в кишечнике, а, значит, укрепляет иммунитет, клюква предотвращает воспалительные явления в мочевыводящих путях — профилактика циститов и тп).
Почему стоит питаться именно так и иногда даже “позаморочуватися”? Потому что с возрастом ресурсы организма уменьшаются, и чем старше становимся, тем это происходит более быстрыми темпами. Ресурсы здоровья не бесконечны. Мы не думаем об этом, когда молодые, но это сказывается позже и очень сильно усладнює жизни”.
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Белла Надирашвили