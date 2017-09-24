Известный диетолог рассказала, как благодаря питанию можно продлить молодость
Ученые, которые занимаются изучением старения, подчеркивают, что компоненты пищи влияют на активность генов, которые, в свою очередь, влияют на обмен веществ в клетках, что ведет либо к их разрушению и старению организма, или, наоборот, способствует их “омоложению”, восстановлению и предотвращению болезней, связанных со старением.
Как отметила на своей странице в Фейсбук известный врач-диетолог Оксана Скиталинская, “питание молодости” (то есть такое, которое способствует максимальной продолжительности здоровой жизни) должно отвечать следующим принципам:
– Свести к минимуму процессы гликации, то есть не содержать сахара, фруктозы (в приложенном виде) и лактозы. Фруктами также не стоит увлекаться — 1-3 в день и достаточно. Лучший фрукт-это овощ, имейте в виду;
– Не содержать уже глікозильованих продуктов (все жареное и коричневые);
– Включать продукты, которые уменьшают глікацію, в частности, сыра брокколи (не вареную) — достаточно 1 небольшого соцветия;
– Чрезмерно не активировать mTOR, быть низькометіоніновим. Аминокислота метионин, хоть и нужная, и незаменимая, в чрезмерных количествах активирует киназу mTOR, что приводит к воспалениям, ускоренного старения и риска многих болезней старости. Много метіоніна в красном мясе;
– Много клетчатки. Овощи, миндаль, апельсин. Они питают “микрофлору молодости”;
– Исключительно полезные жиры: авокадо, семена, орехи, оливковое масло, желток, немного сливочного масла/йогурт нормальной жирности, не обезжиренный;
– Быть разнообразным и разноцветным;
– Включать продукты и/или пищевые добавки с геропротекторними свойствами: качественная фильтрованная кофе, куркума, брокколи, зеленый чай, петрушка, водоросли, имбирь, ягоды, чеснок, оливковое масло extra virgin, глюкозамин, омега-3 жиры, инулин и другие.