Известный диетолог поделился секретами рациона для омоложения
Отечественный диетолог Оксана Скиталинская дала подробные рекомендации относительно омолаживающего рациона питания. И жизнь будет долгой и счастливой!
Питаться нужно 3-4 раза в день, желательно в одно и то же время. Каждый прием пищи должен быть сбалансированным и разнообразным, то есть содержать белковое блюдо овощную (из разных овощей), полезные жиры.
– Выбирайте качественный белок: яйца, кисломолочные продукты, нежирные сорта птицы и мяса, рыбу (если морскую, то лучше — соленые сельдь и скумбрию, предварительно вымоченные), из бобовых — чечевицу (легче усваивается, чем фасоль и нут),
грибы в виде супов-пюре и паштетов. Если количество белка в возрасте 40-60 надо уменьшать, то после 65 — наоборот, увеличивать. Дефицит белка ведет к потере мышц, остеопороза, слабости, плохого усвоения пищи и риска онкозаболеваний.
Мясные и рыбные блюда желательно готовить в молотом виде — паштеты, фрикадельки, тефтели. Так легче усваивается.
– Среди круп отдавайте предпочтение гречневой, овсяной, желтом пшену, добавляйте в них семена льна.
— Полезные жиры: семена льна (лучше, чем льняное масло), семена тыквы, подсолнечника, орехи (но не жареные), оливковое нерафинированное масло, сливочное масло 82% жирности, омега-3 жиры.
– Особенно ценным является витамин С (смородина, настой шиповника, петрушка, красный перец), витамин Д (печень трески), магний (отруби овсяные и рисовые).
– Сократите до минимума поступление сахаров с едой – вместо конфет и печенья – ягоды, 1-2 фрукта в день.
– Рекомендован размера порций: это примерно, как две сложенные вместе кулаки.
– Обязательно употреблять квашеные продукты: капусту, огурцы, моченые яблоки, свекольный квас. Это омолаживает микрофлору и защищает от многих болезней.
Группа омолаживающих продуктов:
– зеленые листовые овощи (особенно – петрушка, капуста, шпинат, руккола);
– порошок куркумы;
– зеленый чай;
– имбирь;
– чеснок и лук;
– напиток из цикория;
– топинамбур сырой;
– семена льна;
– морковь сырая и тыква (может быть запеченным);
– черная смородина, черноплодная рябина, малина, вишня, клюква.
Кулинарная обработка: исключительно отваривания и изредка – тушение. О такое пишет uainfo.org.