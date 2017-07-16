Известный американец поделился упражнением, которое избавит от страхов и поможет стать счастливым
Американский писатель Тим Феррис рассказал о упражнение, которое выполняет раз в несколько месяцев, убеждая, что именно она помогла ему добиться успеха в жизни. О такое пишет maximum.fm.
Понадобится всего лишь три листа бумаги и ручка.
1. Сформулируйте свои страхи
Что вы давно хотите, но никак не решаетесь сделать? Опишите свое желание, начав со слов: “Что, если я …” Когда Феррис впервые выполнял это упражнение, его вопрос звучал так: “Что, если я возьму первый отпуск за четыре года и проведу месяц в Лондоне у своего друга?”.
Возьмите первый лист бумаги и разделите его на три колонки: “Определить”, “Предотвратить”, “Исправить”. В колонке “Определить” запишите 10-20 страхов, касающиеся вашего желания. Тим, например, боялся, что дождливый климат Лондона ухудшит его душевное состояние и загонит в еще большую депрессию. В колонке
“Предотвратить” дайте ответ на вопрос: “Что я могу сделать, чтобы предотвратить всем том, чего боюсь?” Феррис написал, что мог бы взять с собой портативный аппарат для фототерапии и использовать его каждое утро по 15 минут.
В колонке “Исправить” дайте ответ на вопрос:”Если худшее все-таки произойдет, как я смогу исправить ситуацию или к кому смогу обратиться за помощью?” Том успокоил себя тем, что в любой момент сможет купить билет на самолет и провести остаток отпуска где-то в солнечной Испании.
2. Подумайте о преимуществах
Если вы решитесь пойти на риск, что хорошего может произойти? Ответ на этот вопрос запишите на втором листе бумаги. Постарайтесь отвечать не подробно, а тщательно продумывая возможные последствия событий. Но не тратьте на это много времени: 10-15 минут будет достаточно.
3. Представьте последствия своего бездействия
На третьем листе бумаги ответьте на вопрос: “Если я так и не решусь исполнить задуманное, как будет выглядеть моя жизнь через 6, 12 и 36 месяцев?” Как бездействие повлияет на ваше физическое, эмоциональное и финансовое состояние? Тим считает этот пункт важным, поэтому не спешите с ответом.
После первого выполнения этого упражнения Тим Феррис осознал, что он просто обязан вырваться из цепких лап своего бизнеса. Он отправился в кругосветное путешествие, которое длилось 1,5 года. Как раз эта поездка и вдохновила его на создание книги “Как работать по 4 часа в неделю”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым