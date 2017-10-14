Известный украинский телеведущий попрощался с холостяцкой жизнью
2017-10-14 11:46
Известный украинский телеведущий попрощался с холостяцкой жизнью
В пятницу, 13 октября, шоумен Андрей Джеджула и его пассия Юлии Леус обвенчались в Киеве.
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О радостном событии Джеджула рассказал на странице в Facebook, а также опубликовал первые совместные фото с женой. В посте телеведущий также с теплотой вспомнил о своей маме, которой не стало в прошлом году, передает Rus.Media.
“Ну вот мы перед Богом уже муж и жена! А завтра уже и оно самое – наше шумное свадьбы! Люблю тебя, жена моя, ты у меня самая красивая!.. Я уверен, что моя мама видела все и была с нами! Это очень эмоциональный для нас момент! После поста, причастия и исповеди мы чисты друг перед другом, и пусть так будет всегда!” – поделился Андрей Джеджула.
Смотрите фото с венчания телеведущего и его новоиспеченной жены:
Андрей Джеджула женился
Жена Джеджулы