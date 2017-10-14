Известный телеведущий спас девушку от самоубийства
2017-10-14 20:43
Известный телеведущий спас девушку от самоубийства
Украинский телеведущий, бывший участник шоу “Танцы со звездами” Дмитрий Комаров во время своего путешествия в Японию спас девушку, которая пыталась наложить на себя руки.
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Об этом передает Rus.Media.
Так, ведущий встретил 27-летнюю Яйо в скалы, где она сообщила о своих намерениях свести счеты с жизнью. Несмотря на то, что у девушки есть муж, дети и любимая работа, однако она не видела смысла жить дальше.
Комарова глубоко поразила эта история, и он пригласил Яйо в поход к вершине вулкана “Фудзияма”. Невероятная красота “вершины богов” и доводы ведущего тревел-шоу помогли убедить девушку отказаться от своих намерений.
“Восхождение на Фудзияму было моей мечтой. Но я даже представить не мог, что случайная встреча с Яйо превратит мечту в важную миссию, цена которой – человеческая жизнь. Я спускался с горы и думал, что иногда просто поговорив с человеком, которому тяжело на душе, можно спасти ей жизнь”, – поделился ведущий.
Девушка поблагодарила Комарову за поход и незабываемые впечатления и пообещала, что больше не будет пытаться наложить на себя руки.
“Спасибо тебе. Ты изменил мои мысли и, наверное, всю мою жизнь. Я никогда не общалась с жителями других стран, а за эти два дня мое видение мира полностью изменилось. Я поняла, как узко я смотрела на мир. А он значительно шире, чем мне казалось. Спасибо за это восхождение. Я уже никогда не буду жить, как раньше”, – сказала Яйо.