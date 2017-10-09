Известный политолог объяснил резкую смену стратегии Путина
2017-10-09 10:58
Известный политолог объяснил резкую смену стратегии Путина
Специалист поделился мыслями о последних действиях Путина.
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На данный момент можно говорить об изменении стратегии Кремля по вопросу конфликта на Донбассе, информирует Rus.Media.
Такое мнение высказал политтехнолог Виталий Шкляров.
“Да, это чувствуется. Не знаю, насколько это реальная история или часть стратегии. Трудно сказать. Но, судя по медийном поле, мне кажется, что так”, – говорит Шкляров.
По его словам, в этом контексте не стоит забывать о том, что в случае изменения отношения президента РФ Владимира Путина и основных российских политиков, произойдет смена взглядов в остальных регионах страны.
“В равной степени, как может легко измениться отношение к однополым бракам, к чему угодно. История знает таких примеров много. Вопрос лишь в политической воле и желании. И здесь как раз многое зависит от Владимира Владимировича Путина”, – объясняет Шкляров.
При этом он считает, что Запад вполне может пойти на уступки России из-за усталости от конфликта. Однако это будет зависеть от событий в мире и от поведения партнеров. Но пока об этом еще рано говорить.
“Пока не видно, чтобы Запад собирался идти на сильные уступки, потому что Российская Федерация не подает особых знаков или посылов, что желает идти на компромисс”, – отмечает политтехнолог.