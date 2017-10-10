Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве на 83-м году жизни
2017-10-10 10:43
Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве на 83-м году жизни
В конце 1980-х – начале 1990-х Чумак при помощи телевидения массово «заряжал» различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.
«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – знаменитый целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память! »- написал Гордон.
Аллан Чумак пришел в целительство с журналистики. В 1970-1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар.
В конце 1980-х – начале 1990-х Чумак при помощи телевидения массово «заряжал» различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей.
После запрета МИНЗДРАВА РФ Чумак исчез с ТВ, однако продолжил проводить сеансы с людьми. До 2009 года написал три книги.