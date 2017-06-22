Известно, останется ли Атрощенко в должности
22.06.2017 | Политика | Комментариев нет|
Все знают, что во время «горячей» сессии Черниговского горсовета, когда был освобожден секретаря Виктора Быстрова, 50-летний заместитель городского головы Александр Атрощенко написал заявление об увольнении. Затем на две недели он ушел в запланированный отпуск. И, согласно закону, ему надо было еще отработать две недели. 20 июня Атрощенко уже был на еженедельной планерке в черниговского городского головы. Все считали, что это его последняя планерка. Однако еженедельник «Весть» сообщает, что Александр Атрощенко уже не освобождается, потому что отозвал заявление.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым