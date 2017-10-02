Известная модель полностью разделась для фотосессии
02.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-02 19:30
Известная модель полностью разделась для фотосессии
Фотомодель Гаянэ Багдасарян опубликовала в Instagram откровенный снимок.
Девушка предстала на этой фотографии полностью обнаженной, чем вызвала бурную реакцию у своих поклонников, передает Rus.Media.
На снимке Багдасарян позирует раздетой: на ней только розовые кроссовки, а интимные части тела только частично прикрывает розовый рюкзак. Среди пользователей в сети эта фотография вызвала ажиотаж.
Поклонники Багдасарян были в восторге от откровенного снимка: они отметили не только идеальную фигуру девушки, но и ее яркий макияж. Однако некоторые подписчики фотомодели заявили, что в последнее время она преподает слишком откровенные снимки, и призвали ее быть скромнее.