Израиль уничтожил сирийский батарею ПВО в ответ на обстрел самолетов
2017-10-16 18:18
Израиль уничтожил сирийский батарею ПВО в ответ на обстрел самолетов
ВВС Израиля нанесли воздушный удар по зенитной установки армии Сирии в ответ на обстрел израильских самолетов.
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ВВС Израиля нанесли удар по зенитной установки сирийской армии в ответ на обстрел израильских самолетов, передает Rus.Media.
Об этом сообщает AFP.
“Израильские военные заявили о нанесении в понедельник воздушного удара по зенитной установки в Сирии после того, как она (Сирия ) обстреляла их самолеты”, – говорится в сообщении.
По словам израильских военных, их самолеты проводили рутинную миссию разведки над Ливаном, когда в их направлении была выпущена зенитная ракета.
В ответ на обстрел Израиль нанес авиаудар по ПВО, которая находилась примерно в 50 километрах на восток от Дамаска.