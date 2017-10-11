Изобретено пленку, которая генерирует электричество из воды
2017-10-09 10:27
Изобретено пленку, которая генерирует электричество из воды
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Ученые из Фраунгоферовское института химии силикатов в Баварии нашли новый способ производства возобновляемой энергии с использованием гидроэнергетики, передает Rus.Media.
Для преобразования энергии ученые использовали ультратонкие эластомерные пленки, покрытые с обеих сторон эластичным слоем и изоляцией. Они установили их в небольших реках и ручьях, где постоянная деформация и релаксация эластомеров преобразует кинетическую энергию воды непосредственно в электрическую. Вода деформирует пленку, что создает мощный электрический заряд. Потом еластомерна пленка возвращается в исходное состояние, и процесс начинается заново.
Одним из основных преимуществ установки является то, что ее можно использовать в воде на любой глубине. Наши эластомерные генераторы идеально подходят для небольших рек и могут работать при скоростях потока от 0,5 м в секунду и на глубинах от 0,5 м. Наша система, которая не зависит от ветра или солнца, является идеальным решением. В целом одна такая установка может ежегодно поставлять в энергосистему 876 МВт · ч электроэнергии, не принося никакого вреда экосистеме, – говорит руководитель проекта Бернхард Бруннер.
Эластомерные генераторы предназначены для бесшумной работы в мелководных реках без плотин. Они подходят, например, для использования как автономный источник питания для кемпингов или отдаленных населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от воды.