Изобретательный прилучанин переделал стартовый пистолет в боевой (Фото)
Полиция изъяла у ранее судимого жителя Прилук стартовый пистолет со следами конструктивных изменений, которые превращали его в боевое оружие.
В ходе операции «Оружие и взрывчатка» криминальная полиция остановила для проверки ранее судимого жителя Прилук, который передвигался по городу на мопеде. Во время досмотра полиция обнаружила и изъяла у гражданина стартовый пистолет калибра 9мм со следами переработки.
Мужчина пояснил оперативникам, что полгода назад он купил этот стартовый пистолет в Интернете за полторы тысячи гривен и в дальнейшем высверлил заглушку ствола. Оружие направлено на экспертизу.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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