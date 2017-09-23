Изобретательный прилучанин переделал стартовый пистолет в боевой (Фото)

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Полиция изъяла у ранее судимого жителя Прилук стартовый пистолет со следами конструктивных изменений, которые превращали его в боевое оружие.

В ходе операции «Оружие и взрывчатка» криминальная полиция остановила для проверки ранее судимого жителя Прилук, который передвигался по городу на мопеде. Во время досмотра полиция обнаружила и изъяла у гражданина стартовый пистолет калибра 9мм со следами переработки.

Мужчина пояснил оперативникам, что полгода назад он купил этот стартовый пистолет в Интернете за полторы тысячи гривен и в дальнейшем высверлил заглушку ствола. Оружие направлено на экспертизу.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается досудебное расследование.

Источник: Полиция Черниговщины

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