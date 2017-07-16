Изобретательная мамочка создает съедобные платья для доченьки (ФОТО)
16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ну и фантазия у этой мамочки!
Colorful summer print😍 #funnystefani
Как это происходит: креативная мама создает для дочки овощные и фруктовые наряды. У девочки теперь есть эксклюзивные платья и юбки. Смотрите сами! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Banana mood📸 #funnystefani #favourite
Best dressed📸 #funnystefani
Microsoft. Perfect📸 #funnystefani
Источник: 4mama.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)