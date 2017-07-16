Изобретательная мамочка создает съедобные платья для доченьки (ФОТО)

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Ну и фантазия у этой мамочки!

Помните фразу из детства: “Не играй с едой!” А так хотелось сделать танк из хлеба и укрытия из цветной капусты. В детстве это казалось очень забавным и веселым. Правда, такого мнения и мама Аля Чаглар. Она воспитывает 3-летнюю дочь Стефани, а игра с едой – часть их повседневной забавы.

Colorful summer print😍 #funnystefani

Публикация вот it’s all about Stefani🐥 (@seasunstefani) 1 Июл 2017 в 11:43 PDT

Как это происходит: креативная мама создает для дочки овощные и фруктовые наряды. У девочки теперь есть эксклюзивные платья и юбки. Смотрите сами! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Banana mood📸 #funnystefani #favourite

Публикация вот it’s all about Stefani🐥 (@seasunstefani) 9 Июл 2017 в 10:48 PDT

Best dressed📸 #funnystefani

Публикация вот it’s all about Stefani🐥 (@seasunstefani) 8 Июл 2017 в 9:44 PDT

Microsoft. Perfect📸 #funnystefani

Публикация вот it’s all about Stefani🐥 (@seasunstefani) 7 Июл 2017 в 3:31 PDT

Источник: 4mama.ua

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