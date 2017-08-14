Изобретатель из Черниговщины: человек обрабатывает огород при помощи солнечных батарей (Фото)
42-летний Игорь Дугинов, фермер из Черниговской области, создал необычный мотоблок. Дело в том, что традиционный образец мотоблока, с помощью которого можно обрабатывать огород, потребляет бензин. Игорь же модернизировал технику: установил солнечную батарею, что обеспечивает мотоблок электроэнергией.
По информации ресурса «Общественное круг», солнечная батарея стоила Игорю 6 тысяч гривен. Покупка окупилась за год.
Кроме мотоблока, хозяин использует панель для бытовых вещей: заряжает телефон и освещает дом.
Известно, что человек не хочет останавливаться на модернизации мотоблока. Среди планов еще оборудование трактора несколькими батареями. Кроме того, фермер хочет создать установку, чтобы из органических отходов получать биогаз.
Источник: energolife.info
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MoyMotoblok