Изделия из пластика вредят ребенку еще до рождения
Еще в утробе матери ребенок подвергается воздействию химических веществ, которые содержатся в пластике, используемом в пищевой промышленности. Американские ученые говорят, что эти вещества влияют на склонность к ожирению в будущем.
Ученые провели исследование на мышах. В результате выяснилось, что влияние даже совсем небольшого количества химического вещества, содержащегося в пластике, во время развития плода приводит к возникновению лишнего веса в будущем.
По мнению исследователя Джерри Хейндела, период развития плода в матке является наиболее чувствительным, и внешние воздействия могут способствовать изменению тканей младенца и возникновению склонности к ожирению, пишет neboley.com.ua.
По данным ВОЗ, около 400 миллионов человек страдают от ожирения. Проблема лишнего веса становится на одну ступень с проблемами диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, как влияют пластиковая посуда или пластиковые окна в домах на организм человека, ведь изделия из пластика активно используются в повседневной жизни людей, окружая нас повсюду.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым