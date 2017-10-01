Избирательный скандал на Черниговщине: в Ичне мудрят с округами
Выборы в ОТГ на Черниговщине стандартно начинаются со скандала. Ичнянская избирательная комиссия умудрилась образовать избирательные округа с явным дисбалансом, где количество избирателей разнится, в отдельных случаях, в несколько тысяч. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил черниговский правозащитник Николай Торбеев.
«Есть округ, в котором 2150 избирателей и округ, в котором 125 избирателей. О каких равных условиях мы можем говорить? Хуже всего то, что прислушиваться к советам наотрез отказываются, очень самоуверенная позиция. Пришлось исправлять через суд. Первая инстанция отказала, вторая удовлетворила иск полностью, данное распределение было отменено. Однако, по состоянию на 1 октября 2017 года новых округов не создано, риск срыва выборов с каждым часом становится все больше», — отмечает Николай Торбеев.