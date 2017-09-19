Избиение мальчика, исповедь мэра и черниговского болельщика: інформпідсумок 19 сентября
Истории о случаях детской жестокости все чаще появляются в новостях. Так и сегодня информационное утро в Чернигове началось с ужасной новости — избили 9-летнего мальчика.
Черниговцы жалуются на коммунальщиков, бездеятельность которых привела к тому, что фекалии затопили дом.
В многоэтажке на Рокоссовского трещат по швам квартиры, однако причиной такого состояния дома жители называют давний ремонт в подвале.
Удивила исповедь мэра на утреннем совещании: известно, кто «крышует» забегаловки Чернигова.
Также коммунальщики раскрыли карты — рассказали во сколько вылились уличные цветы.
Футбольная исповедь черниговского болельщика изложенная в книге, презентация которой состоялась в Чернигове. И футбольное современности: «Десну» ожидает кубковое противостояние в Харькове.
Хорошая новость поступила из Бахмача, там больница получила новое оборудование для важных операций.
Приятно удивило неравнодушие черниговцев, которые вызвали пожарных, увидев дым, который шел из окон многоквартирного дома. Хорошо, что пожар оказалась ненастоящей.
Сеть покоряет танец матери с сыном, видео которого опубликовали в Facebook.
А также потрясающая рассказ военнослужащего о переподготовке в «Десне».
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