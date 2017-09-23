Избавься от боли в суставах в два счета: чудодейственная настойка от серьезной проблемы
2017-04-04 22:13
Избавься от боли в суставах в два счета: чудодейственная настойка от серьезной проблемы
Каштаны растут на каждом шагу, а его целебные плоды не собирают только бездельники.
Ведь это не только прекрасное приспособление для детских поделок, а еще и бесценное лекарство для взрослых. Народная медицина полна рецептами на основе целебного конского каштана, и ревматология — не исключение, передает Rus.Media.
Рецепт целебной настойки для суставов на основе такого драгоценного плода, который буквально валяется под ногами.
Лечение суставов домашними средствами
Применение конского каштана в комплексной терапии заболеваний суставов популярна не только среди поклонников народной медицины, многие именитые специалисты традиционной медицины давно оценили всю пользу этого волшебного растения. И не зря, ведь польза каштана просто неоценима!
Органические вещества в составе каштана укрепляют сосуды, снижают проницаемость сосудистой стенки и предотвращают возникновение отеков и воспалительный процессов.
Существует множество способов приготовления лечебной настойки из конского каштана. Выбирай любой-и скорее за дело!
3 измельченных плода каштана залейте 1 стак. кипятка, дай настояться в течение 3 часов. Готовую настойку процедить и употребляй по 2 ст. л. 3 раза в сутки перед приемом пищи. Для приготовления такой настойки не обязательно ждать осени! Весной, во время цветения каштана, собери цветы и заваривай следующим образом: 1 ст. л. цветков на 1 стак. кипятка.
Для приготовления такого настоя понадобится коричневая кожура плодов. 50 г кожуры, измельчи и залей 200 г спирта. Настаивать 14 дней. Готовый настой процедить и принимай по 15 капель 3 раза в день перед едой. Вот увидишь, результат не заставит долго ждать!
Такой целебный напиток готовится путем брожения. Возьми 30 измельченных плодов каштана, 3 литра кипяченой воды, 1 стак. сахара и 1 стак. молочной сыворотки. Помести все ингредиенты в большой герметичный сосуд и оставь на 2 недели. Лечебный каштановый квас готов!
Помни, что любой метод домашнего лечения можно использовать только после консультацииврача!
Храни эти эффективные рецепты себе и будь здоров!