Избавиться от ногтевого грибка навсегда помогут обычная сода и уксус
2017-09-20 19:31
Избавиться от ногтевого грибка навсегда помогут обычная сода и уксус
Советы по применению.
Грибок ногтя — это ужасное зрелище, которое также может иметь серьезные последствия, передает Rus.Media.
Удаление грибка — сложная задача, поскольку синтетические лекарства просто неэффективны, поэтому грибок успокаивается и создает большие проблемы. Тем не менее, есть естественное решение, которое может помочь вам избавиться от грибка ногтей навсегда, и содержит несколько простых ингредиентов, которые можно найти в каждом доме — яблочный уксус и пищевую соду.
Микроорганизмы, такие как грибы, могут выживать только в ограниченном диапазоне рН. Яблочный уксус кислый по своей природе, а пищевая сода — нейтральная. Вместе эта мощная бомба, которая нарушает среду грибов, из-за чего они не могут долго выжить. Вот простой способ, который удалит грибок ногтя, используя эти два натуральных ингредиента:
Ингредиенты:
Яблочный уксус
Пищевая сода
Теплая вода
Таз
Следуйте процедуре:
Заполните таз яблочным уксусом, достаточным для погружения ногтей, а затем опустите ноги на двадцать минут. Вытрите их после сушки и заполните бассейн теплой водой. Замочите ноги в воде еще на двадцать минут, затем добавьте чашку соды в таз, оставив ноги промокнуть еще на 15-20 минут. Повторяйте процедуру столько раз, сколько будет нужно ежедневно.
Вам нужно, чтобы ваши ноги были сухими при проведении лечения, поэтому следите за тем, чтобы они были сухими и чистыми каждый раз, когда вы погружаете их в таз. Чтобы предотвратить грибок ногтей, вы должны прекратить носить туфли, которые открыты у пальцев ног, так как грибы любят темную и влажную среду. Регулярный педикюр несомненно поможет, а также чистить ногти с помощью кисти и масла чайного дерева каждый день.
Используйте лечения в течение нескольких недель, и грибок ногтя исчезнет. Яблочный уксус полезен для многих других заболеваний. На рынке есть много брендов, но мы рекомендуем бренды, которые имеют осадок плавает на дне бутылки. Это вещество превращает сок в уксус и обеспечивает большую часть полезных свойств яблочного уксуса.