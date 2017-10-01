Из-за референдума в Каталонии “Барселона” проведет матч при пустых трибунах
2017-10-01 17:35
Из-за референдума в Каталонии “Барселона” проведет матч при пустых трибунах
В “Барселоне” заявили, что Профессиональная футбольная лига отказалась перенести матч.
Футбольный клуб “Барселона” проведет домашний матч чемпионата Испании против “Лас-Пальмас” при пустых трибунах в связи с референдумом о независимости Каталонии, передает Rus.Media. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
“Барселона” осуждает события, которые произошли сегодня во многих частях Каталонии, чтобы не допустить реализацию демократического права граждан на свободу выражения. Учитывая исключительный характер событий, Совет директоров решил, что “Барселона” сыграет против “Лас-Пальмаса” за закрытыми дверями после отказа Профессиональной футбольной лиги перенести игру”, – отметили в “Барселоне”.
Матч должен начаться в 17:15 по киевскому времени.
Издание Marca отмечает, что “Лас-Пальмас” выйдет на матч с “Барселоной” в футболках с флагом Испании.
“Лас-Пальмас” посетит Каталонию в уникальный для нашей страны день. Именно 1 октября власти региона решили провести референдум, который не признается властью нашей страны. Получается, что “Барселона” превратила официальный матч Ла Лиги в нечто большее, что выходят за рамки правового поля”, – заявили в “Лас-Пальмасе”.