Из-за продажи билетов по паспортам, ультрас “Динамо” подадут в суд на ФФУ
2017-10-06 08:14
Из-за продажи билетов по паспортам, ультрас “Динамо” подадут в суд на ФФУ
Ультрас подадут в суд на ФФУ за решение продавать билеты на матчи сборной Украины с паспортами.
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Адвокат Евгений Широнос заявил, что по просьбе фанатов подготовил судебный иск к ФФУ из-за нарушения законодательства при продаже билетов на матч с Хорватией по паспортам, передает Rus.Media.
«Сейчас законодательство Украины не устанавливает обязательного предъявления паспорта и предоставление персональных данных при покупке билетов для посещения спортивных мероприятий, в том числе и футбольных матчей. Мы не совсем против предоставлять эти данные, но мы хотим, чтобы это происходило и было врегулировано в рамках действующего законодательства, и мы могли знать и контролировать, куда эти персональные данные идут», – сказал Широнос.