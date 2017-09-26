Из-за похолодания отопительный сезон в Украине может начаться раньше
2017-09-26 12:50
Из-за похолодания отопительный сезон в Украине может начаться раньше
По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры.
Отопительный сезон в Украине может начаться раньше, чем планировалось, из-за резкого снижения температуры воздуха, передает Rus.Media. Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью “5 каналу”, передает его пресс-служба.
По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры.
Зубко отметил, что состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет – 97,6%.
“Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов до подключения тепла в домах, детских садах, школах, больницах, а также – котельных, которые будут подавать тепло”, – отметил Зубко.
Чиновник отметил сложность отношений между муниципалитетами, НАК “Нафтогаз” и компаниями, которые производят тепло.
“Заключение договоров происходит недостаточно активно. Из более двух тысяч договоров пока подписано около 400. Эту работу надо усиливать. Уже вступил в действие закон о рынке газа, где определяются взаимоотношения между субъектами, которые получают газ, и теплоснабжающими компаниями, которые производят тепло, продают, после чего рассчитываются за газ”, – отметил Геннадий Зубко.