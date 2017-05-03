Из-за побега иностранца будут судить его сопровождающих
Черниговской местной прокуратурой начато уголовное производство в отношении работников пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Как установлено, 27 апреля этого года гражданин Республики Узбекистан, который содержался в пункте временного пребывания иностранцев на основании постановления суда, во время сопровождения в лечебное учреждение совершил побег. Учитывая правовой статус иностранца, лица, осуществлявшие его сопровождение не выполнили всех необходимых мер, направленных на ограничение свободы свободного передвижения, и предоставили возможность беспрепятственно скрыться. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Черниговском отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области. Принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела. Ход следствия взят на контроль Черниговской местной прокуратурой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым