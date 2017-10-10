Из-за отключения света в доме взорвалась система отопления
Минувшей ночью в районе Певцов произошла авария электросетей, что обесточила несколько домов. Она стала третьей за последний месяц. Ее до сих пор пытаются ликвидировать аварийные бригады «Черниговоблэнерго».
Как сообщили ЧЕline жители садоводческого товарищества «Заречье», где постоянно проживает много семей с детьми, из-за отключения света в одном из домов взорвалась система отопления. Остановился циркуляционный насос, котел перегрелся – и трубы просто разорвало. К счастью обошлось без разрушения дома. И владельцам придется теперь тратить немалые деньги на ее восстановление.
Жители же Пивцов жалуются, что подорожание электроэнергии никак не сказалось на качестве услуг. Наоборот, аварии происходят чаще, а их ликвидация занимает больше суток.
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