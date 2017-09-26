Из-за наводнений, вызванных ураганом «Харви» прогнулась земная кора
2017-09-26 07:26
Из-за наводнений, вызванных ураганом «Харви» прогнулась земная кора
Ураган имеет все шансы стать самым дорогим природным катаклизмом в истории.
Масштаб рекордных наводнений в результате «Харви» сложно себе представить, передает Rus.Media. Ураган имеет все шансы стать самым дорогим природным катаклизмом в истории. Он обрушил примерно 124 трлн литров воды в пострадавший регион, добавив, таким образом, 124 трлн кг массы суши.
В этих цифрах легко запутаться, но ученый Крис Миллинер из Лаборатории реактивного движения НАСА (США) решил перевести цифры в более знакомые понятия. Он подсчитал, что вес воды, сброшенной «Харви», был таким огромным, что кора Земли деформировалась и просела примерно на 2 см.
Если это кажется невозможным, учтите, что вес воды от осадков «Харви» равнялся 77 % массы горы Эверест. Представьте, что Эверест упал на поверхность планеты!
Также Миллинер обнаружил, что в некоторых районах Техаса кора Земли, наоборот, поднялась вверх. Это похоже на то, что происходит, когда вы давите кулаком на слой теста; тесто под вашим кулаком спрессуется, но вокруг кулака раздуется.
Ученые измерили влияние веса воды на кору планеты не в первый раз. Например, Гималаи становятся ниже из-за огромных объемов снега. Плотина «Три ущелья» в Китае содержит столько воды, что через нее происходят маленькие землетрясения.
Хорошая новость — земля, осела из-за паводковых вод «Харви», должна подняться обратно, когда вода отступит. Но точный контур ландшафта уже никогда не станет таким как раньше.