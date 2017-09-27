Из-за глобального потепления зимы становятся более суровыми
2017-09-27 10:18
Из-за глобального потепления зимы становятся более суровыми
Зимние заморозки последних лет то и дело заставляют встрепенуться тех, кто отрицает не только роль человека в глобальном потеплении, но и сам – вполне очевидный факт климатических изменений.
Длительное потепление Арктики ведет к разрушению зимних циклонов, которые удерживали холодный воздух у полюса, – и зимы становятся холоднее, передает Rus.Media.
Зимние заморозки последних лет то и дело заставляют встрепенуться тех, кто отрицает не только роль человека в глобальном потеплении, но и сам – вполне очевидный факт климатических изменений. Впрочем, несколько дней сильных холодов не в силах переломить длительную тенденцию к росту температуры и, более того, могут быть с ними связаны.
На это указывает работа Марлен Кречмер (Marlene Kretschmer) и ее коллег-климатологов из Германии и США, представлена в Bulletin of the American Meteorological Society. Коротко о нем рассказывает пресс-релиз Потсдамского института изучения климатических изменений.
Дело в том, что Арктика остается одним из наиболее стремительно разогревающихся регионов на планете. Быстрое сокращение ледяного покрова, который изолировал океан и отражал заметную часть солнечных лучей, лишь добавляет потепление дополнительное ускорение. Нагреваясь, вода нагревает воздух и потоки тепла достигают стратосферы.
С другой стороны, стратосфера остается очень холодной, особенно в приполярных областях. Прежде этот холодный воздух не так сильно влиял на другие регионы. На протяжении всей зимы он заперт мощными и стабильными ветрами, образуют крупномасштабные циклоны полярных вихрей, которые поднимаются в стратосферу на высоту в десятки километров, накапливая холод.
Средняя температура в Северном полушарии в 2001-2011 гг. по сравнению с 1970-2000 гг. Бросается в глаза стремительное потепление в пределах полярного круга .