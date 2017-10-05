Из-за драки в сессионном зале в заседании Верховной Рады объявлен перерыв (видео)
2017-10-05 17:35
Из-за драки в сессионном зале в заседании Верховной Рады объявлен перерыв (видео)
В ВР произошла драка между депутатами, в результате чего был объявлен перерыв в сессионном зале.
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В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв в связи с потасовкой в сессионном зале, передает Rus.Media.
Спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание.
При этом из правительственной ложи секретарь СНБО Александр Турчинов начал обвинять депутатов от “Самопомочи”” в том, что они не хотят признавать Россию оккупантом.
В правительственной ложе подошла народный депутат Надежда Савченко и вырвала микрофон у Турчинова.
“.@AndriyParubiy объявил перерыв и пригласив глав франций в кабинет.”
Как сообщалось, Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
Это три законопроекта: президентский – №7163 и два депутатских – 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от “самопомочи”, второго – депутаты от ВО “Свобода”.
Турчинов представлял на заседании ВР президентский законопроект.