Из-за чего комплексуют мужчины

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Именно эти комплексы мешают мужчине жить, сообщает сайт Наша мама.

1. Нехватка денег
К сожалению, сегодня мужская состоятельность меряется наличием денег. То есть возможностью владеть дорогой машиной или любовью женщины, или несколькими кредитными карточками, или недвижимостью и так далее. Однако редко кто из мужчин задается вопросом: “На что самое важное в жизни, я потрачу деньги, когда они будут?”. Ответ на него вовсе не так прост, а при вдумчивом размышлении может быть потрясающей. Иногда мужчина забывает, что окружающие его люди любят не только деньги. Они ценят также доброту, заботливость, оригинальность, юмор – все то, чего у него может быть в избытке. Мужчина должен точно знать свои сильные стороны, и то, за что его любят.

2. Вероятность оказаться подкаблучником
Женщина, у которой от природы сильнее развита интуиция, реально может помочь советом, выслушать, подсказать и поддержать. Но такие стереотипы как “Мужчина не плачет” и “мужчина не должен выражать свои чувства”, делают общение невозможным. Умный мужчина найдет способ узнать совет жены, глупый – будет мучиться страхом подкаблучника. Лучший способ решения страхе о подчинении женщине – не обращать внимания на общественное мнение. Мужчина просто должен сделать выбор и понять – живет ли он своей жизнью или жизнью общественной.

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3. Недооцененность
В основе этого комплекса синдрома неудачника – тоже лежит незрелость, инфантилизм. Этот комплекс очень распространен, потому что мужчины на генетическом уровне не привыкли подчиняться начальнику. Если мужчины недооценивают на работе, самое простое решение – это поменять место работы и начальника. Но чаще всего человек не собирается менять работу. Он будет выяснять отношения со своим руководством, считая себя непризнанным гением, зависая в проблеме. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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