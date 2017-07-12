Из-за чего комплексуют мужчины
Именно эти комплексы мешают мужчине жить, сообщает сайт Наша мама.
2. Вероятность оказаться подкаблучником
Женщина, у которой от природы сильнее развита интуиция, реально может помочь советом, выслушать, подсказать и поддержать. Но такие стереотипы как “Мужчина не плачет” и “мужчина не должен выражать свои чувства”, делают общение невозможным. Умный мужчина найдет способ узнать совет жены, глупый – будет мучиться страхом подкаблучника. Лучший способ решения страхе о подчинении женщине – не обращать внимания на общественное мнение. Мужчина просто должен сделать выбор и понять – живет ли он своей жизнью или жизнью общественной.
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3. Недооцененность
В основе этого комплекса синдрома неудачника – тоже лежит незрелость, инфантилизм. Этот комплекс очень распространен, потому что мужчины на генетическом уровне не привыкли подчиняться начальнику. Если мужчины недооценивают на работе, самое простое решение – это поменять место работы и начальника. Но чаще всего человек не собирается менять работу. Он будет выяснять отношения со своим руководством, считая себя непризнанным гением, зависая в проблеме. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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