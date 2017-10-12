Из киевского банка украли 350 тысяч долларов и килограмм золота
2017-10-12 10:51
Из киевского банка украли 350 тысяч долларов и килограмм золота
Злоумышленники похитили около 350 тысяч долларов США и килограмм золота в слитках из депозитных ячеек банка в Киеве. По предварительной информации, в группе «работает» как минимум трое человек. Правоохранителям известно о трех преступлениях, к которым причастны злоумышленники.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В начале октября 2017 года в столичной полиции поступило сообщение о пропаже вещей и денег из ячейки одного из банков в Подольском районе столицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Потерпевший – 54-летний предприниматель рассказал правоохранителям, что некоторое время арендует ящик в депозитарии банковского отделения, где хранит 42000 долларов США, 5000 евро и килограмм золота в маленьких слитках. За неделю до событий ценности были на месте, а сейчас мужчина обнаружил их отсутствие.
На месте в полицию обратился второй клиент – 42-летний житель Киева – с аналогичным сообщением. Из его ящика исчезли 25000 долларов США, 40000 евро, 360 фунтов стерлингов.
Впоследствии в милицию поступило еще одно сообщение о краже в финансовой учреждения: с депозитной ящика жителя Киевской области тоже пропали деньги.
Следственно-оперативные группы провели осмотр мест происшествий, опросили работников банка, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения.
Проведенным анализом полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями.